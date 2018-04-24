На Другой сцене театра Современник началась церемония прощания с Ниной Дорошиной. Корреспондент Dni.Ru тоже поклонился легендарной актрисе.

На Другой сцене театра "Современник" началась церемония прощания с Ниной Дорошиной. Корреспондент Dni.Ru тоже поклонился легендарной актрисе.Нина Дорошина служила в "Современнике" ровно сорок лет – она дебютировала в начале 1958 года в роли одноклассницы героя Олега Табакова в спектакле "В поисках радости" по пьесе Виктора Розова. Сам "Современник" был создан парой лет ранее, но Олег Ефремов все равно считал Дорошину одним из "строителей" этого нового театра, наряду с Квашой, Волчек, Евстигнеевым.Проститься с Ниной Дорошиной пришли те, с кем она много лет играла в театре и кино, да и просто дружила – Владимир Меньшов, Лия Ахеджакова, Марина Неелова, Аванград Леонтьев, Александр Ширвиндт, Аркадий Инин, Вячеслав Манучаров. Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова не могла сдержать слез, вспоминая о покойной – они вместе работали в ставшем культовым спектакле "Заяц. Love Story", где Тарасова работала режиссером по пластике. "Она прекрасна в каждой роли, но, конечно, я обожаю ее Надюху в "Любовь и голуби", – рассказала Тарасова корреспонденту Dni.Ru.Но первыми к гробу подошли ее ученики – с 1981 года Дорошина преподавала в театральном училище имени Щукина. Она воспитала целую плеяду знаменитых артистов, и для многих из них стала второй матерью. Нина Михайловна учила целиком отдаваться профессии, забывая про все.Напомним, что актриса скончалась 21 апреля в своей квартире на Пресне от остановки сердца. Ей шел 84-й год...