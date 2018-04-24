Российская теннисистка Светлана Кузнецова в первом раунде турнира категории International в турецком Стамбуле встречалась с китаянкой Ван Цян. Соперницы провели на корте 1 час 40 минут. Россиянка в двух сетах оказалась сильнее. Итоговый счет – 6:3, 6:3 в ее пользу.

Российская теннисистка Светлана Кузнецова в первом раунде турнира категории International в турецком Стамбуле встречалась с китаянкой Ван Цян. Соперницы провели на корте 1 час 40 минут. Россиянка в двух сетах оказалась сильнее. Итоговый счет – 6:3, 6:3 в ее пользу.Помимо Светланы Кузнецовой на теннисном турнире в Стамбуле принимают участие еще две представительницы России – Екатерина Макарова и Екатерина Александрова. Их встречи состоятся позже. Первая сыграет с Александрой Крунич из Сербии, а второй предстоит сразиться с датчанкой Каролин Возняцки, являющейся второй ракеткой мира.