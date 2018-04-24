Президенты США и Франции превратили прием в Белом доме в шоу поцелуев и объятий. Однако Дональд Трамп не преминул унизить Эммануэля Макрона – указав журналистам на перхоть на пиджаке французского лидера.

Президенты США и Франции превратили прием в Белом доме в шоупоцелуев и объятий. Однако Дональд Трамп не преминул унизить Эммануэля Макрона – указав журналистам на перхоть на пиджаке французского лидера.Дональд Трамп устроил горячий прием Эммануэлю Макрону и егосупруге. Церемония приветствия французской президентской четы проходила налужайке у Белого дома. Американский лидер за это время несколько раз нашелповод обнять и поцеловать своего коллегу из Парижа.Как только гости вышли из лимузина, Трамп и его супругаобменялись с Макроном и его первой леди рукопожатиями и парой поцелуев. Как сообщается,дипломатический этикет во Франции и странах Средиземноморья допускает поцелуи вщеку даже между двумя мужчинами. Однако считается, что это должно быть легкоекасание – в то время как Трамп, скорее, напоминал известного своей страстью клобзанию политиков Леонида Брежнева, отмечают наблюдатели.Время для следующей серии поцелуев наступило после того, каклидеры двух стран обменялись приветственными речами. Трамп и Макрон сноваобнялись и пожали друг другу руки. Затем президент США переключился на дам,чмокнув Брижит Макрон, а затем и Меланью Трамп. Однако первую леди США отпосягательств спасла широкополая шляпа. По окончании церемонии Трамп снова двараза поцеловал Макрона в обе щеки.Комментаторы в соцсетях заметили, что Брижит Макрон на сейраз старалась держаться подальше от американского лидера. Они предположили, чтопричина в скандалах вокруг любвеобильного Трампа и его связях с порнозвездами.Запас нежностей президента США не иссяк на лужайке у Белогодома. Уже в здании, позируя перед телекамерами, Трамп заявил, что Макрон – самосовершенство. И, чтобы сделать французского президента окончательносовершенным, надо устранить крохотный недостаток. После чего аккуратно стряхнулс плеча друга Эммануэля перхоть, передает .