Президенты США и Франции превратили прием в Белом доме в шоу
поцелуев и объятий. Однако Дональд Трамп не преминул унизить Эммануэля Макрона – указав журналистам на перхоть на пиджаке французского лидера.
Президенты США и Франции превратили прием в Белом доме в шоу
поцелуев и объятий. Однако Дональд Трамп не преминул унизить Эммануэля Макрона – указав журналистам на перхоть на пиджаке французского лидера.
Дональд Трамп устроил горячий прием Эммануэлю Макрону и его
супруге. Церемония приветствия французской президентской четы проходила на
лужайке у Белого дома. Американский лидер за это время несколько раз нашел
повод обнять и поцеловать своего коллегу из Парижа.
Как только гости вышли из лимузина, Трамп и его супруга
обменялись с Макроном и его первой леди рукопожатиями и парой поцелуев. Как сообщается,
дипломатический этикет во Франции и странах Средиземноморья допускает поцелуи в
щеку даже между двумя мужчинами. Однако считается, что это должно быть легкое
касание – в то время как Трамп, скорее, напоминал известного своей страстью к
лобзанию политиков Леонида Брежнева, отмечают наблюдатели.
Время для следующей серии поцелуев наступило после того, как
лидеры двух стран обменялись приветственными речами. Трамп и Макрон снова
обнялись и пожали друг другу руки. Затем президент США переключился на дам,
чмокнув Брижит Макрон, а затем и Меланью Трамп. Однако первую леди США от
посягательств спасла широкополая шляпа. По окончании церемонии Трамп снова два
раза поцеловал Макрона в обе щеки.
Комментаторы в соцсетях заметили, что Брижит Макрон на сей
раз старалась держаться подальше от американского лидера. Они предположили, что
причина в скандалах вокруг любвеобильного Трампа и его связях с порнозвездами.
Запас нежностей президента США не иссяк на лужайке у Белого
дома. Уже в здании, позируя перед телекамерами, Трамп заявил, что Макрон – само
совершенство. И, чтобы сделать французского президента окончательно
совершенным, надо устранить крохотный недостаток. После чего аккуратно стряхнул
с плеча друга Эммануэля перхоть, передает .