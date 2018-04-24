Онлайн-сервис путешествий OneTwoTrip объявил о запуске необычного проекта под названием
Авантрюра. Купив тур, путешественник оправится в зарубежное путешествие по
заранее неизвестному маршруту. Он сможет
выбрать лишь даты поездки. Авантюристу необходимо будет лишь подтвердить
наличие визы и отметить города, в которые он ехать не хочет. Направление
предстоящей поездки станет известно за 48 часов до вылета, когда покупателю на
электронную почту придут авиабилеты, ваучер на проживание и путеводитель с
информацией о городе.
Онлайн-сервис путешествий OneTwoTrip объявил о запуске необычного проекта под названием
"Авантрюра". Купив тур, путешественник оправится в зарубежное путешествие по
заранее неизвестному маршруту. Он сможет
выбрать лишь даты поездки. Авантюристу необходимо будет лишь подтвердить
наличие визы и отметить города, в которые он ехать не хочет. Направление
предстоящей поездки станет известно за 48 часов до вылета, когда покупателю на
электронную почту придут авиабилеты, ваучер на проживание и путеводитель с
информацией о городе.
Стоимость "Авантюры" составляет всего 20 тысяч рублей для одного человека и 35 тысяч рублей для
двоих, говорится в пресс-релизе OneTwoTrip. В эту сумму входит перелет прямым рейсом из
Москвы, проживание в отеле не ниже трех звезд и путеводитель по городу с
информацией о достопримечательностях и полезными советами, подготовленный
тревел-экспертом онлайн-сервиса.
Длительность такого путешествия
составит три дня и две ночи. Оформить заявку на покупку "Авантюры" необходимо
минимум за десять дней до вылета. Количество городов, в которые можно полететь,
зависит от наличия шенгенской визы: с ней доступны 48 направлений, без нее —
12. В число направлений входят Амстердам, Париж, Лиссабон, Женева, Барселона,
Милан, Тбилиси и другие города.
Директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов считает, что за последние годы в России сформировался
достаточно большой сегмент активных путешественников, выезжающих за границу и
по России несколько раз в год и позволяющих себе в том числе туры выходного
дня. "Наш проект адресован тем, кто хочет сделать свои поездки еще
разнообразнее, но не готов тратить время и силы на выбор направления и
планирование маршрута. Поскольку направление поездки станет известно
путешественнику только за 48 часов, то его впечатления усилит не только
отсутствие рутинной подготовки, но и эффект неожиданности", – отметил он.