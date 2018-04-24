Онлайн-сервис путешествий OneTwoTrip объявил о запуске необычного проекта под названием Авантрюра. Купив тур, путешественник оправится в зарубежное путешествие по заранее неизвестному маршруту. Он сможет выбрать лишь даты поездки. Авантюристу необходимо будет лишь подтвердить наличие визы и отметить города, в которые он ехать не хочет. Направление предстоящей поездки станет известно за 48 часов до вылета, когда покупателю на электронную почту придут авиабилеты, ваучер на проживание и путеводитель с информацией о городе.

Онлайн-сервис путешествий OneTwoTrip объявил о запуске необычного проекта под названием"Авантрюра". Купив тур, путешественник оправится в зарубежное путешествие позаранее неизвестному маршруту. Он сможетвыбрать лишь даты поездки. Авантюристу необходимо будет лишь подтвердитьналичие визы и отметить города, в которые он ехать не хочет. Направлениепредстоящей поездки станет известно за 48 часов до вылета, когда покупателю наэлектронную почту придут авиабилеты, ваучер на проживание и путеводитель синформацией о городе.Стоимость "Авантюры" составляет всего 20 тысяч рублей для одного человека и 35 тысяч рублей длядвоих, говорится в пресс-релизе OneTwoTrip. В эту сумму входит перелет прямым рейсом изМосквы, проживание в отеле не ниже трех звезд и путеводитель по городу синформацией о достопримечательностях и полезными советами, подготовленныйтревел-экспертом онлайн-сервиса.Длительность такого путешествиясоставит три дня и две ночи. Оформить заявку на покупку "Авантюры" необходимоминимум за десять дней до вылета. Количество городов, в которые можно полететь,зависит от наличия шенгенской визы: с ней доступны 48 направлений, без нее —12. В число направлений входят Амстердам, Париж, Лиссабон, Женева, Барселона,Милан, Тбилиси и другие города.Директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов считает, что за последние годы в России сформировалсядостаточно большой сегмент активных путешественников, выезжающих за границу ипо России несколько раз в год и позволяющих себе в том числе туры выходногодня. "Наш проект адресован тем, кто хочет сделать свои поездки ещеразнообразнее, но не готов тратить время и силы на выбор направления ипланирование маршрута. Поскольку направление поездки станет известнопутешественнику только за 48 часов, то его впечатления усилит не толькоотсутствие рутинной подготовки, но и эффект неожиданности", – отметил он.