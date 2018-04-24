Эпидемиологи впервые обнаружили вирус клещевого энцефалита в Москве. Специалисты дали необходимые рекомендации на фоне выявленного в столице очага инфекции.

Эпидемиологи впервые обнаружили вирус клещевого энцефалита в Москве. Специалисты дали необходимые рекомендации на фоне выявленного в столице очага инфекции.Проведенные осенью прошлого года исследования показали, что в Крылатском лесопарке обитают инфицированные насекомые. Специалисты напоминают, что в 2017 году в столице был зафиксирован случай укуса человека энцефалитным клещом, и просят москвичей проявлять бдительность.Эксперты предположили, что инфекцию занесли птицы и млекопитающие, на которых паразитировали инфицированные клещи, сообщает . Однако не исключен вариант того, что вирус давно существовал в лесопарке, только не проявлялся.Эпидемиологи считают все случаи клещевого энцефалита в Москве завозными, передает телеканал "". Иными словами, заражение произошло в других регионах либо странах.Столичный Роспотребнадзор проводит тщательное расследование по поводу каждого случая укуса клеща в Москве. В 2017 году префектуре Западного округа дали предписание на проведение барьерной обработки Крылатского лесопарка, и оно было выполнено.Специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов поделился необходимыми мерами предосторожности в случае укуса клеща. "Если люди едут на север, туда, где клещи точно переносят вирус энцефалита, то нужно обязательно вакцинироваться", – сказал эксперт. Также он предупредил, что против боррелиоза лекарства нет. При походе в лес нужно быть особенно бдительным и правильно одеваться.В настоящее время Роспотребнадзор ведет еженедельный мониторинг нападений клещей. На конец марта в 24 субъектах России от укусов пострадали около 450 человек, из них 220 детей.