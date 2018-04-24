И кто после этого захочет платить ресурсникам напрямую?! А ведь у нас теперь есть такое право. В жилищном законодательстве произошли изменения. Теперь за электричество, воду, отопление жильцы многоквартирных домов могут рассчитываться сразу с ресурсоснабжающими организациями, в обход управкомпаний и ТСЖ. Для 33 региона подобные прямые договоры – не в новинку. Мы платим ресурсникам напрямую за газ, а многие - и за потреблённую электроэнергию. Для кого выгодно перенаправление потока коммунальных платежей? Узнаем далее.

И кто после этого захочет платить ресурсникам напрямую?! А ведь у нас теперь есть такое право. В жилищном законодательстве произошли изменения. Теперь за электричество, воду, отопление жильцы многоквартирных домов могут рассчитываться сразу с ресурсоснабжающими организациями, в обход управкомпаний и ТСЖ. Для 33 региона подобные прямые договоры – не в новинку. Мы платим ресурсникам напрямую за газ, а многие - и за потреблённую электроэнергию. Для кого выгодно перенаправление потока коммунальных платежей? Узнаем далее.