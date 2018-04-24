Пошли на зверское убийство из-за желания выпить? В тяжком преступлении обвиняются два жителя Александрова. Как установило следствие, 26-летний молодой человек и 24-летняя девушка в канун Радоницы приехали на кладбище, прибраться у могил родственников. Они уже были пьяные, но решили найти себе ещё спиртного.

Пошли на зверское убийство из-за желания выпить? В тяжком преступлении обвиняются два жителя Александрова. Как установило следствие, 26-летний молодой человек и 24-летняя девушка в канун Радоницы приехали на кладбище, прибраться у могил родственников. Они уже были пьяные, но решили найти себе ещё спиртного. На окраине кладбища парочка увидела дом. Пока взламывали замок, на шум вышел 57-летний хозяин жилища. Началась перепалка. В итоге хозяина дома избили и зарезали. Убитый - отец двоих дочерей скончался на месте. Обвиняемым может грозить до 20 лет тюрьмы или даже пожизненный срок.