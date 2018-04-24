Принимать душ каждый день – вредно для здоровья. Чрезмерная
чистота кожи лишает ее защитного слоя и привлекает бактерии, установили ученые.
Принимать душ каждый день – вредно для здоровья. Чрезмерная
чистота кожи лишает ее защитного слоя и привлекает бактерии, установили ученые.
Экзема и другие, не менее серьезные проблемы, связанные с повышенной сухостью
кожи – вот что ожидает любителей часто нежиться под горячим душем. К такому
выводу пришли британские исследователи. Особенно вредны для здоровья процедуры
с использованием жесткого мыла и горячей воды.
По заключению ученых, отсутствие защитного слоя на коже
после постоянных походов в душ приводит к бомбардировке организма
болезнетворными бактериями.
"Это не очень хорошая идея – мыться чаще раза в день.
Вы смываете защитный слой жира, а с ним и полезные бактерии, которые живут у
нас на коже", – сказала журналистам британский медик Солана Сегал-Морер.
По словам ученых, свою защитную функцию кожа выполняет за
счет липидного слоя, в котором, помимо всего прочего, содержатся естественные антибиотики
и бактерицидные вещества. Они могут противостоять бактериям и грибкам извне, но
бессильны против мыла и мочалки.
С таким заключением согласны и российские медики. От частого
мытья кожа становится сухой. Как решето, она пропускает внутрь болезнетворные
бактерии, химические вещества и аллергены, отметила аллерголог Елена
Анциферова. В результате организм подвергается буквально бомбардировке
чужеродными веществами, подчеркнула врач.
В подтверждение свое теории медики приводят исследования
советских ученых. Во времена СССР врачи нашли единственный признак,
объединявший всех известных в то время аксакалов-долгожителей – их отношение к
вопросам гигиены. Мылись они не так уж часто. Их современные последователи – к
примеру, голливудский актер Брэд Питт – моются не чаще раза в две недели,
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