Принимать душ каждый день – вредно для здоровья. Чрезмерная чистота кожи лишает ее защитного слоя и привлекает бактерии, установили ученые.

Принимать душ каждый день – вредно для здоровья. Чрезмернаячистота кожи лишает ее защитного слоя и привлекает бактерии, установили ученые.Экзема и другие, не менее серьезные проблемы, связанные с повышенной сухостьюкожи – вот что ожидает любителей часто нежиться под горячим душем. К такомувыводу пришли британские исследователи. Особенно вредны для здоровья процедурыс использованием жесткого мыла и горячей воды.По заключению ученых, отсутствие защитного слоя на кожепосле постоянных походов в душ приводит к бомбардировке организмаболезнетворными бактериями."Это не очень хорошая идея – мыться чаще раза в день.Вы смываете защитный слой жира, а с ним и полезные бактерии, которые живут унас на коже", – сказала журналистам британский медик Солана Сегал-Морер.По словам ученых, свою защитную функцию кожа выполняет засчет липидного слоя, в котором, помимо всего прочего, содержатся естественные антибиотикии бактерицидные вещества. Они могут противостоять бактериям и грибкам извне, нобессильны против мыла и мочалки.С таким заключением согласны и российские медики. От частогомытья кожа становится сухой. Как решето, она пропускает внутрь болезнетворныебактерии, химические вещества и аллергены, отметила аллерголог ЕленаАнциферова. В результате организм подвергается буквально бомбардировкечужеродными веществами, подчеркнула врач.В подтверждение свое теории медики приводят исследованиясоветских ученых. Во времена СССР врачи нашли единственный признак,объединявший всех известных в то время аксакалов-долгожителей – их отношение квопросам гигиены. Мылись они не так уж часто. Их современные последователи – кпримеру, голливудский актер Брэд Питт – моются не чаще раза в две недели,передает