Культурно-досуговый комплекс будет состоять из трех частей. Пока начала свою работу первая из них - выставочный зал.

В Киржаче открыт новый культурно-досуговый центр «Дом Мараева». Он начал свою работу с презентации сказки Евгения Федорова «Дорога в космос» из серии книг «Сказания о земле Киржачской» и с персональной выставки картин юной художницы Анны Бубликовой.Работы по реставрации здания «Дома Мараева», который принадлежит киржачской типографии, продолжаются. Культурно-досуговый комплекс будет состоять из трех частей. Пока начала свою работу первая из них - выставочный зал. В скором времени в центре заработают детский театр «Совёнок» и, как отмечает директор предприятия, меценат Евгений Федоров, «заведение гастрономически-развлекательного характера, формат которого ещё не определен».