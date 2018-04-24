Полицейские задержали подозреваемого с поличным.

В середине апреля текущего года в дежурную часть ОМВД России по Кольчугинскому району обратился 45-летний местный житель. Мужчина сообщил, что с его дачного участка было похищено имущество. Потерпевший отметил, что некоторое время назад видел на территории неизвестного мужчину.Полицейские немедленно отправленного на место происшествия наряда патрульно-постовой службы застали на участке 41-летнего местного жителя, который пытался унести рыболовные снасти и инструменты, принадлежащие заявителю. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, где пояснил, что похищенное планировал продать. Общая сумма ущерба, причинённая преступными действиями собственнику имущества, составила более 11 000 рублей.В настоящее время в отношении 41-летнего жителя Кольчугино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).Похищенное имущество изъято в полном объеме и в ближайшее время будет возвращено потерпевшему.