Российская экологическая партия Зеленые намерена участвовать
в праймериз для определения единого кандидата на пост мэра Москвы. Кандидатом
на предварительных выборах от Зеленых станет глава московской организации
партии Александра Аставина.
Российская экологическая партия "Зеленые" намерена участвовать
в праймериз для определения единого кандидата на пост мэра Москвы. Кандидатом
на предварительных выборах от "Зеленых" станет глава московской организации
партии Александра Аставина.
Экологические партии и движения проведут свои праймериз для
определения кандидата на выборах столичного градоначальника. С такой
инициативой выступил "Альянс зеленых"; партия "Зеленые" сначала
отказалась от участия, а затем поменяла свое решение, сообщает .
"Рад, что коллеги из передумали и все– таки будут
участвовать в зеленых праймериз для определения единого кандидата на выборах
мэра Москвы. Это правильное решение", – отметил председатель партии
"Альянс зеленых" Александр Закондырин.
Он выразил сомнение в том, что партия "Яблоко"
примет участия в зеленых праймериз, у них иная тематика и они намерены проводить собственные предвыборные
мероприятия.
Напомним, что выборы мэра Москвы пройдут в
единый день голосования 9 сентября 2018 года. Для регистрации кандидатам
необходимо пройти муниципальный фильтр – собрать подписи 110 депутатов в трех
четвертях муниципальных образований Москвы.
Кандидатом от "Зеленых" на праймериз будет глава
московской организации партии Александра Аставина, она уже зарегистрировалась
на сайте "зеленыйкандидат.москва".