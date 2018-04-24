Российская экологическая партия Зеленые намерена участвовать в праймериз для определения единого кандидата на пост мэра Москвы. Кандидатом на предварительных выборах от Зеленых станет глава московской организации партии Александра Аставина.

Российская экологическая партия "Зеленые" намерена участвоватьв праймериз для определения единого кандидата на пост мэра Москвы. Кандидатомна предварительных выборах от "Зеленых" станет глава московской организациипартии Александра Аставина.Экологические партии и движения проведут свои праймериз дляопределения кандидата на выборах столичного градоначальника. С такойинициативой выступил "Альянс зеленых"; партия "Зеленые" сначалаотказалась от участия, а затем поменяла свое решение, сообщает ."Рад, что коллеги из передумали и все– таки будутучаствовать в зеленых праймериз для определения единого кандидата на выборахмэра Москвы. Это правильное решение", – отметил председатель партии"Альянс зеленых" Александр Закондырин.Он выразил сомнение в том, что партия "Яблоко"примет участия в зеленых праймериз, у них иная тематика и они намерены проводить собственные предвыборныемероприятия.Напомним, что выборы мэра Москвы пройдут вединый день голосования 9 сентября 2018 года. Для регистрации кандидатамнеобходимо пройти муниципальный фильтр – собрать подписи 110 депутатов в трехчетвертях муниципальных образований Москвы.Кандидатом от "Зеленых" на праймериз будет главамосковской организации партии Александра Аставина, она уже зарегистрироваласьна сайте "зеленыйкандидат.москва".