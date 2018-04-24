Первоклассники получили заслуженные медали.

В юношеской автошколе города Владимира прошла третья Олимпиада для первоклассников по знанию Правил дорожного движения. Организовали мероприятие сотрудники отдельной роты дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции и юношеской автошколы.На торжественном открытии соревнований перед юными знатоками ПДД выступили инспектор по пропаганде Виталий Карасов и заместитель директора ЮАШ Любовь Кузьмина. После пожеланий удачи, ребята хором озвучили клятву пешехода «Соблюдать Правила – клянемся».Первоклассникам предстояло показать свои знания правил и умение грамотно ориентироваться в дорожных ситуациях на трех станциях соревнований. В проведении мероприятия оказали помощь воспитанники юношеской автошколы – юные пропагандисты: Ксения Зимина, Ксения Чахнина и Екатерина Лазуткина.В перерывах ребята, их родители и педагоги смогли ознакомиться с техническим оснащением патрульного автомобиля Госавтоинспекции. Школьники с неподдельным интересом слушали инспектора и задавали уточняющие вопросы, каждый из них сам смог попробовать себя в роли сотрудника полиции. Особенно детям понравилась работать с сигнально-говорящей установкой.По итогам соревнований лучшим знатоком ПДД был признан ученик школы №36, получивший медаль за первое место, диплом ГИБДД и памятный приз. Серебро Олимпиады у ученика школы №29, бронзу получил ученик школы №7. Все участники получили сладкие призы и сертификаты участия.Особую заботу о поощрении юных Олимпийцев оказал Егор Остороушко - партнер мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма. Дети и родители хорошо оценили проведенное мероприятие и отметили значимость такой работы.