Аналитики
заявили о тревожной тенденции: в нашей стране нет денег на будущие пенсии. Однако,
по их словам, приток новых средств в систему может обеспечить система индивидуальных
пенсионных накоплений (ИПК).
Аналитики
заявили о тревожной тенденции: в нашей стране нет денег на будущие пенсии. Однако,
по их словам, приток новых средств в систему может обеспечить система индивидуальных
пенсионных накоплений (ИПК).
Мораторий на пенсионные накопления продлен
до 2020 году, а решение по ИПК пока не принято. Кроме того,
в 2017 году произошла санация крупных частных банков.
"После того, как банки были переданы
на санацию, НПФ лишились крупного заказчика и ресурсов
для привлечения клиентов. Помимо этого, фондам пришлось переоценить
инвестиции в активы родственных структур, которые сильно потеряли
в цене из-за санации", – цитируют гендиректора консалтинговой
компании "Пенсионный партнер" Сергея Околеснова "Ведомости".
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