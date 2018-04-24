Аналитики заявили о тревожной тенденции: в нашей стране нет денег на будущие пенсии. Однако, по их словам, приток новых средств в систему может обеспечить система индивидуальных пенсионных накоплений (ИПК).

Аналитикизаявили о тревожной тенденции: в нашей стране нет денег на будущие пенсии. Однако,по их словам, приток новых средств в систему может обеспечить система индивидуальныхпенсионных накоплений (ИПК).Мораторий на пенсионные накопления продлендо 2020 году, а решение по ИПК пока не принято. Кроме того,в 2017 году произошла санация крупных частных банков."После того, как банки были переданына санацию, НПФ лишились крупного заказчика и ресурсовдля привлечения клиентов. Помимо этого, фондам пришлось переоценитьинвестиции в активы родственных структур, которые сильно потерялив цене из-за санации", – цитируют гендиректора консалтинговойкомпании "Пенсионный партнер" Сергея Околеснова "Ведомости".Материал дополняется