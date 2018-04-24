Помимо самих лент всем желающим раздают еще и памятки, как правильно их носить, чтобы проявить уважение к ветеранам.

В России сегодня за 15 дней до Дня Победы началась акция «Георгиевская ленточка». Волонтеры раздают их на улицах, в парках и торговых центрах во всех регионах страны - всего организовано более тысячи точек.Помимо самих лент всем желающим раздают еще и памятки, как правильно их носить, чтобы проявить уважение к ветеранам. Например, не рекомендуется украшать ими волосы, а также прикреплять на сумки, брюки и на кузов автомашин. Всего волонтеры планируют раздать около трех миллионов георгиевских ленточек.