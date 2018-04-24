Двое жителей Москвы за денежное вознаграждение незаконно поставили на учет в своих квартирах 31 приезжего из ближнего зарубежья...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по районам Хорошево-Мневники и Северное Тушино задержали двоих жителей столицы, подозреваемых в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.Установлено, что двое жителей Москвы за денежное вознаграждение незаконно поставили на учет в своих квартирах, расположенных в домах на Планерной улице и на проспекте Маршала Жукова, 31 приезжего из ближнего зарубежья, заведомо зная, что фактически они там проживать не будут.Дознанием территориальных ОМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56