Злоумышленники, угрожая работнице аптеки предметами, похожими на ножи, похитили из кассы деньги, а также личное имущество фармацевта, после чего скрылись...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮАО совместно с оперативниками ОМВД России по району Чертаново Северное задержали двоих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на аптеку.В ОМВД России по району Чертаново Северное поступило сообщение от работницы аптеки о разбое. Потерпевшая пояснила, что в помещение аптеки, расположенной на Кировоградской улице, вошли неизвестные. Угрожая предметами, похожими на ножи, злоумышленники похитили из кассы денежные средства, а также мобильный телефон и личные деньги заявительницы, после чего скрылись. Ущерб составил около 60 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались приезжие в возрасте 21 года и 22 лет.По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой».Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников противоправного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22