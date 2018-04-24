С 19 по 22 июля в концертном зале “Дзинтари” фестиваль “Лайма. Рандеву. Юрмала – 2018” соберет звезд отечественной и зарубежной эстрады. Корреспондент Dni.Ru узнал подробности главного музыкального праздника наступающего лета.

С 19 по 22 июля в концертном зале “Дзинтари” фестиваль “Лайма. Рандеву. Юрмала – 2018” соберет звезд отечественной и зарубежной эстрады. Корреспондент Dni.Ru узнал подробности главного музыкального праздника наступающего лета.Год от года праздник, который на рижском взморье проводит Вайкуле, становится все масштабнее и представительнее. В этом году на легендарную сцену "Дзинтари" выйдут Лолита, Андрей Макаревич, Хибла Герзмава, Тамара Гвердцители и Филипп Киркоров. Лайма лично обзвонила каждого артиста и пообещала фирменную домашнюю атмосферу на фестивале. Легче всего оказалось соблазнить приехать Филиппа Киркорова. В Юрмале живут многие друзья и коллеги поп-короля, и он все не мог ответить на их приглашения приехать в гости, а тут такая возможность.Как рассказал Dni.Ru генеральный продюсер фестиваля Элита Милграве, в этом году каждый вечер “Рандеву-2018” будет объединен одной темой: красочное Открытие, “Вечер Любви”, “Вечер Хитов” и грандиозный Гала-концерт. Она обещает, что Юрмала на несколько дней станет музыкальным раем для людей всех возрастов, где Моцарт соседствует с джазом и роком, а зритель с одинаковым энтузиазмом может пойти после классического концерта на вечеринку с любимым диджеем.Неизвестно, будет ли в этом году в этом году в Прибалтике Алла Пугачева с семьей. На протяжении нескольких лет она арендовала виллу в Юрмале и проводила там все лето. в прошлом году Примадонна посетила один из концертов "Рандеву", а ее супруг Максим Галкин даже вышел на сцену. Но теперь Пугачева купила дом на Кипре. К тому же ее снова ждут в Израиле, где Пугачева порой живет в арендованном доме престижного района Кейсарии. Но приглашение от Вайкуле Пугачева получит в любом случае. Надо же, в конце концов, снять продолжение нашумевшего youtube-сериала "Дамы с дюн".