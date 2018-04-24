Соревнования являлись отборочными на первенство России. Всего в них участвовали более 200 человек из 15 регионов России

Спортсмены из Владимирской области, представлявшие регион 18-20 апреля в Рязани на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе «Юность России» среди юношей 2003-2004 года рождения, завоевали золотые медали в нескольких весовых категориях.Чемпионом турнира в весовой категории 35 кг стал Енисей Игнатьев. Егор Андриенко обошёл соперников в весовой категории 48 кг. Данил Фирсов завоевал первое место в весовой категории 110 кг.Еще трое владимирских спортсменов стали обладателями серебряных наград: Кирилл Астахин - в весовой категории 57 кг, Олег Зейналов - в весовой категории 75 кг и Матвей Шевернёв - в весовой категории 85 кг.Соревнования являлись отборочными на первенство России. Всего в них участвовали более 200 человек из 15 регионов России. Владимирскую область представляли 8 человек.