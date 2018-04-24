Ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений мужчина похитил колеса у родственника с целью продажи.

В начале апреля в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру обратился 29-летний житель областного центра с заявлением о том, что неизвестное лицо из подвала жилого дома похитило комплект летней резины для автомобиля. Общая сумма причиненного ущерба составила 8 000 рублей.В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался брат потерпевшего, 27-летний житель областного центра, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.17 апреля молодой человек был задержан сотрудниками уголовного розыска на территории города Владимира. Подозреваемый дал признательные показания, пояснив, что похитил колеса, так как испытывал финансовые трудности, а вырученные денежные средства планировал потратить на собственные нужды.Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.Расследование уголовного дела продолжается.