Концепция серии фестивалей Welcome Foodball Cup предусматривает презентацию региональных продуктов питания и знаковых блюд региональной кухни России. Город Владимир выбран стартовой площадкой.

В предстоящую субботу во Владимире стартует всероссийский фестиваль «Welcome Foodball Cup», организованный в рамках федерального проекта «Гастрономическая карта России». В программе: международный турнир по мини-футболу в лаптях среди сборных команд шеф-поваров из Владимира, Сербии, Греции, Израиля, Германии, Словении, Румынии, Турции, Бельгии, Пакистана, Польши и Хорватии, а также поварской сборной из 11 городов России; конкурс пикников «WELCOME-пикник» от шеф-поваров, рестораторов и фермеров - участников федерального проекта «Гастрономическая карта России»; народная дегустация первых блюд из разных регионов России «Общий котел»; «футбольный фристайл», во время которого каждый гость сможет проявить свое мастерство во владении мячом, а затем увидеть свои фото от лучших российских фотографов на официальных страницах проекта «Гастрономическая карта России».Кроме того, на фестивале пройдет презентация новой книги издательства ЭКСМО.Праздник пройдет на стадионе «Лыбедь». Начало в 12 часов.