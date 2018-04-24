Представители Европейской комисси начали расследование в отношении компании Apple, которая в начале года приобрела сервис по распознаванию музыки Shazam. Власти восьми стран ЕС считают, что благодаря этой сделке фирма получит дополнительные преимущества на рынке стриминговых сервисов.

Представители Европейской комисси начали расследование в отношении компании Apple, которая в начале года приобрела сервис по распознаванию музыки Shazam. Власти восьми стран ЕС считают, что благодаря этой сделке фирма получит дополнительные преимущества на рынке стриминговых сервисов.О расследовании в отношении Apple рассказывается на сайте Еврокомиссии.Проверить законность сделки еврокомиссаров попросили представители Австрии, Исландии, Италии, Норвегии, Испании и Швеции."Данные Shazam о музыкальных вкусах пользователей могут быть использованы для продвижения Apple Music. Наша задача проверить, не будет ли Shazam искусственно препятствовать использованию стриминговых сервисов других компаний", — говорится в заявлении Еврокомиссии.Расследование в отношении Apple продлится до 4 сентября.