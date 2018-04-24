Дональд Трамп все же спал в Москве в 2013 году, когда
приезжал в российскую столицу для проведения конкурса красоты Мисс
Вселенная. Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении
влиятельного американского информагентства Bloomberg. Ранее главу Белого дома
обвиняли в пользовании услугами девушек легкого поведения во время пребывания в
Москве.
Дональд Трамп все же спал в Москве в 2013 году, когда
приезжал в российскую столицу для проведения конкурса красоты "Мисс
Вселенная". Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении
влиятельного американского информагентства Bloomberg. Ранее главу Белого дома
обвиняли в пользовании услугами девушек легкого поведения во время пребывания в
Москве.
Bloomberg ссылается на данные сервиса FlightAware, согласно
которым свой путь в Москву Трамп начал 7 ноября 2013 года из штата Северная
Каролина. Бизнесмен приехал на день рождения проповедника Билла Грэма. После
этого личный самолет миллиардера вернулся в Нью-Йорк, но самого Трампа на нем
уже не было – вечером он отправился в российскую столицу.
В московский аэропорт Внуково он прилетел на следующий день,
в пятницу, 8 ноября. Будущий американский лидер остановится в фешенебельной
гостинице Ritz Carlton, которая находится в часе езды от воздушной гавани.
После этого Трампу провели экскурсию по российской столице, а затем от
отправился на "Мисс Вселенная". Москву миллиардер покинул на
следующий день рано утром в 3 часа 58 минут.
О том, что бизнесмен в российской столице якобы пользовался
услугами женщин легкого поведения ранее заявляло издание BuzzFeed. Сообщалось,
что Трамп остановился в Ritz Carlton в том же номере, где до него гостил Барак
Обама. Якобы миллиардер хотел символически насолить теперь уже бывшему
американскому лидеру, устроив оргию с проститутками. По утверждению BuzzFeed,
российские спецслужбы якобы тайно фиксировали похождения бизнесмена, получив
таким образом на него весомый компромат.
Сам Трамп опроверг эту информацию, назвав ее "охотой на
ведьм". Пресс-секретарь президента России Владимира Путина также заявил,
что у Кремля нет на республиканца никакого компромата. "Это абсолютная
утка, абсолютная фабрикация, и это полная чушь", – отметил Дмитрий Песков.
Позже в распространении фейка призналось и само издание BuzzFeed.
Президент России Владимир Путин высказался о развернутой
против Трампа кампании коротко и ясно. "Хуже проституток", – сказал
он о тех, кто распространяет о бизнесмене нелепые слухи. По словам Путина, у
этих людей нет никаких моральных норм и принципов.