Дональд Трамп все же спал в Москве в 2013 году, когда приезжал в российскую столицу для проведения конкурса красоты Мисс Вселенная. Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении влиятельного американского информагентства Bloomberg. Ранее главу Белого дома обвиняли в пользовании услугами девушек легкого поведения во время пребывания в Москве.

Дональд Трамп все же спал в Москве в 2013 году, когдаприезжал в российскую столицу для проведения конкурса красоты "МиссВселенная". Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжениивлиятельного американского информагентства Bloomberg. Ранее главу Белого домаобвиняли в пользовании услугами девушек легкого поведения во время пребывания вМоскве.Bloomberg ссылается на данные сервиса FlightAware, согласнокоторым свой путь в Москву Трамп начал 7 ноября 2013 года из штата СевернаяКаролина. Бизнесмен приехал на день рождения проповедника Билла Грэма. Послеэтого личный самолет миллиардера вернулся в Нью-Йорк, но самого Трампа на немуже не было – вечером он отправился в российскую столицу.В московский аэропорт Внуково он прилетел на следующий день,в пятницу, 8 ноября. Будущий американский лидер остановится в фешенебельнойгостинице Ritz Carlton, которая находится в часе езды от воздушной гавани.После этого Трампу провели экскурсию по российской столице, а затем ототправился на "Мисс Вселенная". Москву миллиардер покинул наследующий день рано утром в 3 часа 58 минут.О том, что бизнесмен в российской столице якобы пользовалсяуслугами женщин легкого поведения ранее заявляло издание BuzzFeed. Сообщалось,что Трамп остановился в Ritz Carlton в том же номере, где до него гостил БаракОбама. Якобы миллиардер хотел символически насолить теперь уже бывшемуамериканскому лидеру, устроив оргию с проститутками. По утверждению BuzzFeed,российские спецслужбы якобы тайно фиксировали похождения бизнесмена, получивтаким образом на него весомый компромат.Сам Трамп опроверг эту информацию, назвав ее "охотой наведьм". Пресс-секретарь президента России Владимира Путина также заявил,что у Кремля нет на республиканца никакого компромата. "Это абсолютнаяутка, абсолютная фабрикация, и это полная чушь", – отметил Дмитрий Песков.Позже в распространении фейка призналось и само издание BuzzFeed.Президент России Владимир Путин высказался о развернутойпротив Трампа кампании коротко и ясно. "Хуже проституток", – сказалон о тех, кто распространяет о бизнесмене нелепые слухи. По словам Путина, уэтих людей нет никаких моральных норм и принципов.