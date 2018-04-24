24.04.2018

2018-04-24 16:00:26

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка, 38» (14 (9615) от 24 апреля 2018 года).

СОХРАНИМ ГОРОД КРАСИВЫМ!

Пришла весна. Снежное покрывало растаяло, и настала пора уборки и благоустройства территории. В Москве состоялся традиционный общегородской субботник, в котором приняли участие и сотрудники правоохранительных органов столицы. Читайте на страницах 1 – 2.



ПООЩРЕНЫ ДОСТОЙНЫЕ

На рабочем совещании под председательством начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова были вручены государственные и ведомственные награды сотрудникам полиции за образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе. Читайте на странице 2.



ОПРЕДЕЛЕНЫ ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Делегация Белоруссии посетила ГУ МВД России по г. Москве для ознакомления с деятельностью подразделений столичной полиции, расширения сотрудничества в правоохранительной сфере. Подробнее на странице 2.



БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ – ЗАДАЧА ОБЩАЯ

На минувшей неделе состоялась пресс-конференция заместителя начальника полиции — начальника Управления ГИБДД по г. Москве генерал-майора полиции Виктора Коваленко. Читайте на странице 2.



ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ

Сотрудники органов предварительного следствия ведомства отметили памятное событие — 55-летие создания службы. Подробности на странице 3.



В МОТОСЕЗОН – ПО ПРАВИЛАМ!

На минувшей неделе Управление ГИБДД г. Москвы совместно с мотосообществом провели профилактическую акцию, посвящённую открытию «двухколёсного» сезона. Подробности читайте на странице 3.



ПОТЕРПЕВШИЕ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ

На оперативном совещании начальник УВД по ЗАО г. Москвы генерал-майор полиции Андрей Пучков вручил жителям столицы Ивану и Ольге Лейбе ценные подарки и поблагодарил за инициативные действия, проявленные при задержании преступника. Подробнее на странице 3.



ГРАНИЦА – НЕ ВСЕГДА СПЛОШНАЯ ЛИНИЯ

На вопросы корреспондента «Петровки, 38» отвечает исполняющий обязанности командира полка по охране дипломатических представительств майор полиции Иван Чудайкин. Продолжение на странице 4.



УРОКИ ИСТОРИИ – УРОКИ МУЖЕСТВА

Помимо повседневной оперативно-служебной деятельности полк осуществляет обширную шефскую деятельность, связанную с патриотическим воспитанием юных москвичей. Читайте на странице 4.



К ВАМ ЕДЕТ РЕВИЗОР

День контрольно-ревизионной службы МВД России отмечается 28 апреля. Год её образования — 1936-й. О сегодняшних реалиях этой службы мы беседуем с начальником Контрольно-ревизионного управления ГУ МВД России по г. Москве полковником внутренней службы Всеволодом Белкиным. Подробности читайте на странице 5.



РАБОТА У НАС ТВОРЧЕСКАЯ

Есть такая профессия — сотрудник КРУ. Для непосвящённых это просто непонятные слова, а для самих сотрудников — целая жизнь. Продолжение на странице 5.



СПЕЦИАЛИСТЫ С МИРОМ УВЛЕЧЕНИЙ

По количеству «штыков» столичное Контрольно-ревизионное управление довольно немногочисленно — всего три десятка сотрудников. А вот что касается качества, то каждый сотрудник управления — уникальный специалист. Продолжение читайте на странице 5.



ДО ПОСЛЕДНЕГО ЭПИЗОДА

Коллектив следственного отделения ОМВД России по району Новокосино УВД по Восточному административному округу столицы в прошлом году победил в профессиональном конкурсе в номинации «Лучшее подразделение предварительного следствия». Читайте на странице 6.



ЗА «ВЕЖЛИВОСТИ УРОК»… ГРОЗИТ СРОК

Представьте себе клумбу, по внешнему контуру которой организовано движение по кругу. Картина для автомобилистов привычная. Но в тот момент, когда к перекрёстку подъехала героиня этого очерка, там происходило нечто из ряда вон выходящее. Продолжение на странице 6.



РЕИНКАРНАЦИЯ МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

Десять лет назад, в 2008 году, начал действовать Музей истории Главного следственного управления при ГУВД по городу Москве. Правда, даже с той относительно недавней поры в летопись столичного ГСУ внесены новые яркие страницы, поэтому и возникла необходимость, образно говоря, в реинкарнации музея: то есть в существенном дополнении данной весьма интересной и довольно разноплановой экспозиции, состоявшей из нескольких разделов. Продолжение на странице 7.



ЗАГРАНПАСПОРТ ГОТОВЬТЕ ЗАРАНЕЕ

Впереди пора отпусков. Многие наши соотечественники будут собираться на отдых в другие страны. О процедуре получения загранпаспорта рассказывает начальник отдела по вопросам миграции УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Александр Алпатов. Читайте на странице 7.



ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ МАРШРУТ

Кого только ни обожгла чернобыльская трагедия. Среди участников ликвидации последствий были самые разные люди. Далеко не все знают, что в их числе и заместитель начальника полиции — начальник УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Виктор Коваленко. Продолжение на странице 8.



В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ – ЛЮДИ!

Звание Героя Российской Федерации генерал-майору внутренней службы Владимиру Максимчуку, легендарному пожарному, совершившему подвиг во время ликвидации чернобыльской катастрофы, было присвоено 18 декабря 2003 года. Данная публикация — отрывок из книги его вдовы Людмилы Максимчук «В пламени истории». Читайте на страницах 8 – 9.



БОМБЫ ИЗ ПРИПЯТИ

Вряд ли предполагал замполит ЛОВД в порту Южном г. Москвы старший лейтенант милиции Михаил Хохлин, что авария на Чернобыльской АЭС напрямую коснётся и его самого. Продолжение читайте на странице 9.



ИЗОЛЯТОР ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

На протяжении последних лет изолятор временного содержания УВД по Северному административному округу столицы неизменно входит в число лучших подразделений в Москве, специализирующихся на этом очень непростом и весьма специфическом направлении правоохранительного труда. Читайте на странице 10.



РЕФОРМА – ЭТО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Если вы попадёте в соседнее с нами государство – в Белоруссию, то сразу же ощутите, что здесь безопасно. Жители и гости республики не опасаются ходить по улицам в любое время суток. В чём, несомненно, большая заслуга милиции. Подробнее на странице 11.



ОБЕЗВРЕДИЛИ…БАРМАЛЕЯ

«Новобранцы» Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве прошли курс молодого бойца. Продолжение на странице 11.



УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК. НАЧАЛО ЛЕГЕНДАРНОЙ ИСТОРИИ

Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию специальных выпусков, посвящённых 100-летней истории Московского уголовного розыска. Они формируется из материалов книги об истории Московского уголовного розыска, создаваемой Советом ветеранов МУРа под общей редакцией Юрия Григорьевича Федосеева — начальника МУРа в 1991—1994 годах. Подробности читайте на страницах 12 - 13.



«РОЖДАЕТ ДОБРЫЕ ПОРЯДКИ…»

В январе 1721 года был издан Регламент Главного Магистрата.. Подробнее на странице 14.



«АПЕЛЬСИНЫ» НА ПАСХУ

Музыкальный театр имени Н.И. Сац вновь открыл свои двери для детей сотрудников московской полиции. Недавно здесь состоялось Пасхальное торжество, традиционно организуемое Благотворительным обществом «Мария». Читайте на странице 14.



РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Это интервью не совсем обычное. Ведь авторами вопросов, на которые отвечал народный артист России Фёдор Добронравов, были не журналисты, а обычные зрители. А происходила беседа в актовом зале столичного правоохранительного главка (ул. Петровка, 38). Подробнее на странице 15.



ТОЧКА СОПРИКОСНОВЕНИЯ - ЛУЖНИКИ

«Московские полицейские — москвичам!» — ежегодный гала-концерт, уже восьмой по счёту, на этот раз приуроченный к 300-летию российской полиции, собрал жителей столицы и сотрудников правоохранительного гарнизона в ГЦКЗ «Россия» в Лужниках. Продолжение на странице 15.



БЕЗМОЛВНЫЕ СВИДЕТЕЛИ ПРАВДЫ

(Продолжение. Начало в №№ 5–7, 9—13.)

Тема минувшей Великой Отечественной войны горька. Но без неё жить нельзя. К великому сожалению, несмотря на протесты ветеранов и неравнодушных граждан, такие понятия, как патриотизм, коллективизм, совесть, ушли из сознания…Продолжение читайте на странице 16.



ОБЪЯВЛЕНИЯ

Читайте на странице 16.





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