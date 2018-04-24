Сегодня, 24 апреля, состоятся похороны легендарной актрисы Нины Дорошиной. В преддверии печального события журналисты вспомнили о том, как создавался лучший фильм с участием артистки – Любовь и голуби.

Сегодня, 24 апреля, состоятся похороны легендарной актрисы Нины Дорошиной. В преддверии печального события журналисты вспомнили о том, как создавался лучший фильм с участием артистки – "Любовь и голуби".В 2009 году фильму Владимира Меньшова "Любовь и голуби" исполнилось 25 лет. Ту самую знаменитую Надежду актриса Нина Дорошина сначала сыграла на сцене – в одноименном спектакле "Современника". Это позже Владимир Меньшов, посмотрев постановку, решил снимать и фильм. Причем Дорошина буквально поставила режиссеру ультиматум."Когда Владимир Валентинович меня пригласил сниматься, я сказала: "Буду играть ту Надюху, которую играю и на сцене. А если вы хотите какую-то другую, то и возьмите другую актрису". Понимаете, эта героиня уже во мне на долгие годы", – рассказывала в интервью Нина Дорошина.Едва фильм вышел на экраны, общественность немедленно "поженила" артистку с ее партнером, актером Александром Михайловым. Однако на самом деле их связывала только работа. К тому же Михайлов был младше Дорошиной на десять лет, в фильме его специально "старили".Работа в фильме "Любовь и голуби" наложила определенный отпечаток на последующую судьбу артистки. Фанаты видели во всех ролях Нины Дорошиной ту самую Надюху. "Конечно, иногда становится обидно, что помнят меня только по одной роли. Но, знаете, ведь в жизни у некоторых других актрис не случается такой фильм, как "Любовь и голуби". Поэтому гневить Бога не буду и благодарна, что эта работа у меня была", – признавалась артистка.К слову, в кулуарах ходили упорные слухи о взрывном характере Нины Дорошиной. Актриса была в работе очень требовательной и принципиальной, это не всем нравилось. "Считаю, что правильно быть прямой и честной. Зачем врать? Чтобы потом мучиться?! Поверьте, жить по правде намного легче. Когда ты подводишь какие-то итоги, когда жизнь к закату, то все нужно говорить начистоту, не врать людям и самой себе", – цитирует Нину Дорошину .Напомним, актриса умерла 21 апреля у себя в квартире в полном одиночестве. У артистки случилась остановка сердца, медики не успели спасти ее. Сегодня, 24 апреля, пройдет отпевание Дорошиной в Храме Живоначальной Троицы. Прощание состоится в этот же день на сцене театра "Современник". Нина Дорошина упокоится на Пятницком кладбище.