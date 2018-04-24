Зарегистрировано 362 дорожных происшествия с материальным ущербом, выявлено 86 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 5 человек погибли и 48 получили ранения различной степени тяжести, в том числе 2 несовершеннолетних. Зарегистрировано 1 ДТП с участием водителя в состоянии опьянения. Произошло 362 происшествия с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 86 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Октябрьский районПо предварительной информации, 16.04.2018г. в 01:15 в г. Владимире на улице Батурина у дома 39 водитель автомобиля Ваз–217030, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, совершил столкновение с автомобилем Газ-2705 под управлением водителя, 1970 г.р. После столкновения произошло возгорание автомобиля Ваз-217030. В результате ДТП пострадали: водитель автомобиля Газ-2705 с диагнозом: ушиб четвертого пальца правой кисти направлен на амбулаторное лечение; пассажир а/м Ваз-217030, 1988 г.р., с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, вывих правой бедренной кости, ссадины – госпитализирован; водитель а/м Ваз-217030 с диагнозом: ушиб грудной клетки – направлен на амбулаторное лечение.Александровский районПо предварительной информации, 19.04.2018г. в 23:30 на 99 км автодороги М-8-Холмогоры водитель автомобиля Вольво с полуприцепом KRONEDS, 1994 г.р., при движении со стороны г. Москвы в сторону г. Ярославля совершил столкновение с впереди двигавшимся автомобилем УАЗ под управлением водителя, 1966 г.р., после чего автомобиль УАЗ опрокинулся на проезжей части дороги. В результате ДТП водитель а/м УАЗ с диагнозом: перелом шейки левого бедра - госпитализирован; пассажир а/м УАЗ, 1976 г.р., с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ссадина волосистой части головы направлен на амбулаторное лечение торно; пассаижр а/м УАЗ, 1988 г.р., с диагнозом: растяжение связок правого голеностопного сустава – направлен на амбулаторное лечение; пассажир а/м УАЗ, 1990 г.р. с диагнозом: ушибленная ссадина левой теменной области, ушиб левого колена – направлен на амбулаторное лечение.Петушинский районПо предварительной информации, 20.04.2018г. в 13:30 на 131 км автодороги М-7 «Волга» в деревне Липна водитель автомобиля Даф в составе полуприцепа Трейлор, 1957 г.р., двигаясь по правой полосе в сторону г. Москва, допустил наезд на стоящий автомобиль Маз под управлением водителя, 1991 г.р. От удара автомобиль Маз совершил наезд на стоящий впереди автомобиль Газ-1732NO под управлением водителя, 1978 г.р., который осуществлял уборку бордюрного камня проезжей части дороги. В результате ДТП водитель автомобиля Даф, от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда кареты скорой медицинской помощи.Собинский районПо предварительной информации, 22.04.2018 г. в 08:40 на 151 км автодороги М-7 «Волга» водитель а/м Хендай – Солярис, 1961 г.р., допустил наезд на дорожное ограждение. В результате ДТП пострадали: пассажир а/м Хундай – Солярис, 1973 г.р., с диагнозом: вывих левого плеча – направлен на амбулаторное лечение; пассажир а/м Хундай – Солярис, 1968 г.р., с диагнозом: ЧМТ, ушиб шейного отдела позвоночника – направлен на амбулаторное лечение.