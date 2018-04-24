Рискуют остаться без газа. К началу апреля задолженность жителей региона за потреблённый природный газ достигла уже почти 126 миллионов рублей. С начала года долги выросли почти на треть. В чёрном списке газовщиков сразу семь районов: Александровский, Вязниковский, Гороховецкий, Ковровский, Муромский, Петушинский и Собинский. Там живут самые злостные неплательщики. Всего рискуют остаться без голубого топлива 4 тысячи должников, предупреждают газовщики.

Рискуют остаться без газа. К началу апреля задолженность жителей региона за потреблённый природный газ достигла уже почти 126 миллионов рублей. С начала года долги выросли почти на треть. В чёрном списке газовщиков сразу семь районов: Александровский, Вязниковский, Гороховецкий, Ковровский, Муромский, Петушинский и Собинский. Там живут самые злостные неплательщики. Всего рискуют остаться без голубого топлива 4 тысячи должников, предупреждают газовщики. Только с начала этого года почти 400 неплательщиков лишились газа. А с окончанием отопительного сезона отключения от природного топлива примут масштабный характер, обещают в Газпроме. Так что, если вам пришёл квиток об оплате газа - лучше заплатите. На это у вас по закону есть всего 20 дней.