Супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан дала откровенное интервью. В эфире программы Судьба человека телеканала Россия 1 она рассказала, как порой непросто быть любимой женщиной известного артиста.

Супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан дала откровенное интервью. В эфире программы"Судьба человека" телеканала "Россия 1" она рассказала, как порой непросто быть любимой женщиной известногоартиста.Отношения Михаила и Ларисы начиналась как служебный роман. Друзья и коллеги отговаривали девушку от союза с артистом, они считали, что артист ей не пара. Особеннопротестовал режиссер Игорь Владимиров. "Когда мы собирались с Мишей пожениться,Владимиров даже вызвал меня и начал говорить, что мы с Боярским не должны бытьвместе, это мезальянс", – вспоминает Лариса.Но, как часто бывает, всеобщее неодобрение только укрепило чувствовлюбленной барышни. Луппиан решила связать жизнь с Михаилом."Я неожиданно осознала, что хочу за Мишу замуж, хочу жить сним и родить детей. У меня ощущение, что женщина выбирает мужчину. Я перваяпредложила ему пожениться, он не торопился особо. Он был не против", – сулыбкой говорит Лариса.Женщина призналась, что ради Боярского ей пришлось пожертвоватькарьерой. Луппиан не снималась в кино и полностью посвятила себя мужу и детям.После рождения первенца счастливая семейная жизнь далатрещину. На экраны вышли "Мушкетеры", которые сразу же обрели бешеннуюпопулярность. Во время съемок картины Михаил и его коллеги начали частозахаживать в кабак, а уж после того, как на артиста обрушилась всесоюзнаялюбовь ее супруг начал спиваться. "Миша много работал. Да, были запои, но непостоянные. Потом он попал в страшную аварию – лежал в больнице, у него былистрашные боли. Зато ему запретили пить", – цитирует Ларису .По ее словам, артист сам загубил свое здоровье.Для женщины это стало последней каплей, она ушла от мужа и подала на развод. Однако, в тот день, когда был назначен суд, уБоярского начался страшный приступ панкреатита, мужчина чуть не погиб. Супругане смогла оставить артиста в таком тяжелом положении. Она дала умирающемуБоярскому второй шанс. Благодарязаботе и поддержке верной супруги, артист стал на ноги и продолжил радоватьзрителей своим творчеством.