Супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан дала откровенное интервью. В эфире программы
Судьба человека телеканала Россия 1 она рассказала, как порой непросто быть любимой женщиной известного
артиста.
Супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан дала откровенное интервью. В эфире программы
"Судьба человека" телеканала "Россия 1" она рассказала, как порой непросто быть любимой женщиной известного
артиста.
Отношения Михаила и Ларисы начиналась как служебный роман. Друзья и коллеги отговаривали девушку от союза с артистом, они считали, что артист ей не пара. Особенно
протестовал режиссер Игорь Владимиров. "Когда мы собирались с Мишей пожениться,
Владимиров даже вызвал меня и начал говорить, что мы с Боярским не должны быть
вместе, это мезальянс", – вспоминает Лариса.
Но, как часто бывает, всеобщее неодобрение только укрепило чувство
влюбленной барышни. Луппиан решила связать жизнь с Михаилом.
"Я неожиданно осознала, что хочу за Мишу замуж, хочу жить с
ним и родить детей. У меня ощущение, что женщина выбирает мужчину. Я первая
предложила ему пожениться, он не торопился особо. Он был не против", – с
улыбкой говорит Лариса.
Женщина призналась, что ради Боярского ей пришлось пожертвовать
карьерой. Луппиан не снималась в кино и полностью посвятила себя мужу и детям.
После рождения первенца счастливая семейная жизнь дала
трещину. На экраны вышли "Мушкетеры", которые сразу же обрели бешенную
популярность. Во время съемок картины Михаил и его коллеги начали часто
захаживать в кабак, а уж после того, как на артиста обрушилась всесоюзная
любовь ее супруг начал спиваться. "Миша много работал. Да, были запои, но не
постоянные. Потом он попал в страшную аварию – лежал в больнице, у него были
страшные боли. Зато ему запретили пить", – цитирует Ларису .
По ее словам, артист сам загубил свое здоровье.
Для женщины это стало последней каплей, она ушла от мужа и подала на развод. Однако, в тот день, когда был назначен суд, у
Боярского начался страшный приступ панкреатита, мужчина чуть не погиб. Супруга
не смогла оставить артиста в таком тяжелом положении. Она дала умирающему
Боярскому второй шанс. Благодаря
заботе и поддержке верной супруги, артист стал на ноги и продолжил радовать
зрителей своим творчеством.