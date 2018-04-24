Мужчины в нашей стране работают в среднем на три часа в неделю больше, чем женщины. Наиболее трудолюбивыми среди них оказались женатые.

Мужчины в нашей стране работают в среднемна три часа в неделю больше, чем женщины. Наиболее трудолюбивыми среди них оказалисьженатые.По данным Росстата, в среднем россияне трудились в 2017 году по38,1 часа в неделю. Этот показатель ненамного больше, чем в предыдущие годы. Мужчиныработали по 39,4 часа, а женщины – по 36,7.Специалисты отмечают, что на показатели влияет семейный статус. Средимужчин больше всех работают женатые. Обратная ситуация у женщин: больше всехработают разведенные, потом – незамужние и вдовы. Замужние же находятся нарабочем месте меньше всех, передаетСитуацию объясняют общественными стереотипами. Традиционно женщинаухаживает за домом и растит детей, а мужчины ответственны за доход. Если речьидет об одиноких женщинах, то работа позволяет им почувствовать свою жизньболее осмысленной.По мнению профессоракафедры труда и социальной политики Института государственной службы иуправления (ИГСУ) РАНХиГС Александра Щербакова полагает, что существует иобратная взаимосвязь. "У женщины, предпочитающей работу домашнемувремяпрепровождению, подавляются функции, связанные с материнством и другимиженскими радостями", – цитирует эксперта телеканалТакжепрофессор отметил, что работа может послужить и причиной разрыва семейныхотношений. Когда женщина уделяет профессии больше внимания, чем дому, то партнерможет почувствовать себя обманутым, и начнутся конфликты.Если жемужчина неспособен обеспечить семью, скорее всего, он принесет своей спутницежизни лишь разочарование. Кроме того, женатые мужчины больше проводят времени в офисе, чтобы отлыниватьот обязанностей по дому.