Мужчины в нашей стране работают в среднем
на три часа в неделю больше, чем женщины. Наиболее трудолюбивыми среди них оказались
женатые.
Мужчины в нашей стране работают в среднем
на три часа в неделю больше, чем женщины. Наиболее трудолюбивыми среди них оказались
женатые.
По данным Росстата, в среднем россияне трудились в 2017 году по
38,1 часа в неделю. Этот показатель ненамного больше, чем в предыдущие годы. Мужчины
работали по 39,4 часа, а женщины – по 36,7.
Специалисты отмечают, что на показатели влияет семейный статус. Среди
мужчин больше всех работают женатые. Обратная ситуация у женщин: больше всех
работают разведенные, потом – незамужние и вдовы. Замужние же находятся на
рабочем месте меньше всех, передает
Ситуацию объясняют общественными стереотипами. Традиционно женщина
ухаживает за домом и растит детей, а мужчины ответственны за доход. Если речь
идет об одиноких женщинах, то работа позволяет им почувствовать свою жизнь
более осмысленной.
По мнению профессора
кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и
управления (ИГСУ) РАНХиГС Александра Щербакова полагает, что существует и
обратная взаимосвязь. "У женщины, предпочитающей работу домашнему
времяпрепровождению, подавляются функции, связанные с материнством и другими
женскими радостями", – цитирует эксперта телеканал
Также
профессор отметил, что работа может послужить и причиной разрыва семейных
отношений. Когда женщина уделяет профессии больше внимания, чем дому, то партнер
может почувствовать себя обманутым, и начнутся конфликты.
Если же
мужчина неспособен обеспечить семью, скорее всего, он принесет своей спутнице
жизни лишь разочарование. Кроме того, женатые мужчины больше проводят времени в офисе, чтобы отлынивать
от обязанностей по дому.