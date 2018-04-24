Их подвиг живёт в памяти потомков. До Дня Победы остаётся две с небольшим недели. По традиции в этот праздник тысячи владимирцев будут поздравлять ветеранов и вспоминать тех, кто погиб на фронтах Великой Отечественной войны. Как владимирцы готовятся ко Дню Победы и как пройдёт традиционная акция памяти Бессмертный полк в этом году - расскажет Маргарита Махрова.
Их подвиг живёт в памяти потомков. До Дня Победы остаётся две с небольшим недели. По традиции в этот праздник тысячи владимирцев будут поздравлять ветеранов и вспоминать тех, кто погиб на фронтах Великой Отечественной войны. Как владимирцы готовятся ко Дню Победы и как пройдёт традиционная акция памяти "Бессмертный полк" в этом году - расскажет Маргарита Махрова.