Звезда скандального проекта Дом-2 Саша Черно ошарашила пользователей соцсети своим архивным фото. Килограммы девушки вызвали жаркие споры поклонников.

Звезда скандального проекта "Дом-2" Саша Черно ошарашилапользователей соцсети своим архивным фото. Килограммы девушки вызвали жаркие споры поклонников.В своем Instagram девушка опубликовала снимок, на котором всапогах и черном платье в белый горох стоит на фоне незамысловатого интерьера. ПостСаша сопроводила постом, в котором поинтересовалась у поклонников, могут ли ониповерить, что когда-то она весила 143 килограмма. "Авы говорите, не похудела))", – иронично добавила участницателепроекта.Мнения фолловеров разделись. Некоторые уверяли, что пышкасумела измениться и сделала это в лучшую сторону. "Кг20 она явно збросила! Видно по животе и рукам!", "Сейчас очень изменилась,умничка👍💪", "Тысейчас просто красотка!)", "Ууууужас конечно!!! Тетка 40 летняя прям!Саша ты сейчас круть!!!", "Сейчас просто великолепна💗💗💗", "Молодчинка!!Конечнопохудела,не слушай никого!!", – хвалили звезду поклонницы.Другие же едко отмечали,что не замечают результата. "Я одна не вижу разницы", "Ты тут какбабка старая выглядишь", "жрать надо меньше всякие вкусности", "Фуи опять это болтающееся пузо", "Ты просто тогда фотошопом не умелапользоваться😂", "Ничего не изменилось же 🤔", "аняты вот пухленькая !но... суть в том что у тебя попы нет а живот огромный!сделайабдоминопластику !в этом не чего такого нет....", – не унимались злопыхательницы.Добавим, что Саша никак не отреагировала на колкие придирки.Видимо, за время участия в реалити-шоу девушка привыкла к негативнымкомментариям в свою сторону. Стоит отметить, что в юном возрасте, Черно была стройнойкрасоткой с золотыми волосами, в общем, была эффектной и соблазнительнойблондинкой.