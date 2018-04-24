Звезда скандального проекта Дом-2 Саша Черно ошарашила
пользователей соцсети своим архивным фото. Килограммы девушки вызвали жаркие споры поклонников.
Звезда скандального проекта "Дом-2" Саша Черно ошарашила
пользователей соцсети своим архивным фото. Килограммы девушки вызвали жаркие споры поклонников.
В своем Instagram девушка опубликовала снимок, на котором в
сапогах и черном платье в белый горох стоит на фоне незамысловатого интерьера. Пост
Саша сопроводила постом, в котором поинтересовалась у поклонников, могут ли они
поверить, что когда-то она весила 143 килограмма. "А
вы говорите, не похудела))", – иронично добавила участница
телепроекта.
Мнения фолловеров разделись. Некоторые уверяли, что пышка
сумела измениться и сделала это в лучшую сторону. "Кг
20 она явно збросила! Видно по животе и рукам!", "Сейчас очень изменилась,
умничка👍💪", "Ты
сейчас просто красотка!)", "Ууууужас конечно!!! Тетка 40 летняя прям!
Саша ты сейчас круть!!!", "Сейчас просто великолепна💗💗💗", "Молодчинка!!Конечно
похудела,не слушай никого!!", – хвалили звезду поклонницы.
Другие же едко отмечали,
что не замечают результата. "Я одна не вижу разницы", "Ты тут как
бабка старая выглядишь", "жрать надо меньше всякие вкусности", "Фу
и опять это болтающееся пузо", "Ты просто тогда фотошопом не умела
пользоваться😂", "Ничего не изменилось же 🤔", "аня
ты вот пухленькая !но... суть в том что у тебя попы нет а живот огромный!сделай
абдоминопластику !в этом не чего такого нет....", – не унимались злопыхательницы.
Добавим, что Саша никак не отреагировала на колкие придирки.
Видимо, за время участия в реалити-шоу девушка привыкла к негативным
комментариям в свою сторону. Стоит отметить, что в юном возрасте, Черно была стройной
красоткой с золотыми волосами, в общем, была эффектной и соблазнительной
блондинкой.