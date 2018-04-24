Звезда скандального телепроекта Дом-2 Иван
Барзиков выставил на всеобщее обозрение свой голый зад. Мужчина поделился
изображением своей пятой точки в соцсетях.
Звезда скандального телепроекта "Дом-2" Иван
Барзиков выставил на всеобщее обозрение свой голый зад. Мужчина поделился
изображением своей пятой точки в соцсетях.
В своем Instagram Иван опубликовал снимок, на котором голый шагает
среди высокой зелени. На счастье поборников морали мужчина запечатлен со спины.
Ниже Барзиков подписал: "Свобода 😁Строго 18 + 😂".
За три часа пост набрал более 23 тысяч отметок "Нравится" и
множество комментариев. Округлости звезды телешоу оценили не все, многие
подписчики заметили, что попа недостаточно хороша для того, чтобы делится ее изображением.
"Жопа то с кулачок", "Где жопа то? Фи Я
думала ты лучше", "С переди пионер с зади пинсионер😂😂😂", "Жопа
видимо живет отдельной жизнью от спорта", "Вроде бы спортивный, а спина
и ноги слабо развиты". "Некрасивая попа", "Жопа ,как жопа,только
не загорелая", "Мне глазам больно🙈", "И
пошел Ваня клещей собирать..." – смеялись пользователи соцсети.
Добавим, что, судя по геолокации, фотография сделана на Бали
на рисовых террасах Джатилувих. Плантация расположена на высоте на высоте 850
метров над уровнем моря у подножия южного склона горы Батукау. В 2012 году эти
террасы были признаны Всемирным наследием ЮНЕСКО. Это настоящий памятник и ода человеческому
труду, стойкости и выносливости.
Обычно на плантациях многолюдно:
на 303 гектарах рисовых полей, работает почти 400 человек и постоянно приезжают
туристы. К сожалению, на фото, которое предоставил Иван, кроме него самого никого
не видно, видимо он перепугал местных аборигенов и путешественников своим голым задом.