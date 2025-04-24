23-летняя жительница Владимира стала обвиняемой в 10 эпизодах покушения на сбыт наркотиков, совершенного группой лиц по предварительному сговору в значительном размере. Девушка хотела

23-летняя жительница Владимира стала обвиняемой в 10 эпизодах покушения на сбыт наркотиков, совершенного группой лиц по предварительному сговору в значительном размере. Девушка хотела заработать денег, но в итоге попалась правоохранителям, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Выяснилось, что девушка сама долгое время «сидит» на наркотиках, поэтому хорошо знает, каким образом можно купить запрещенные вещества. В сентябре