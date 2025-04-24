Организуется конкурс среди лучших медвежатников России, Германии и США: на минуту гасится свет, и за это время конкурсанты должны вскрыть сейф и утащить из него деньги. Американцы за минуту не смогли даже сейф вскрыть. Немцы сейф вскрыть
успели, а вот деньги взять времени не хватило. Настал черед русских. Погасили свет, засекли минуту. Время кончилось, судьи пытаются включить свет, а он не включается. В это время раздается голос из темноты:
- Вань, ты только что сто миллионов спер, зачем тебе лампочка?
еще анекдот!