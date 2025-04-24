Жителям региона рекомендуется быть осторожными и учитывать изменения погоды.

В пресс-службе управления МЧС по Владимирской области сообщили об аномально-жарких погодных условиях в Владимирской области до конца 24 апреля. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму апреля на 7 и более градусов. Это редкое явление для этого времени года.Жителям региона рекомендуется быть осторожными и учитывать изменения погоды.Напомним, ранее мы писали, что