21 апреля в полицию поступило сообщение о незаконном проникновении в кафе в деревне Александровка на окраине Мурома. Прибывшие сотрудники полиции увидели разбитую входную дверь и

21 апреля в полицию поступило сообщение о незаконном проникновении в кафе в деревне Александровка на окраине Мурома. Прибывшие сотрудники полиции увидели разбитую входную дверь и установили, что из пропали смарт-часы и небольшая сумма денег из кассы. Собственник оценил ущерб в 6 000 рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, преступник попал на камеру видеонаблюдения и