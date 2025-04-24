Даже в случае плавного снижения ключевой ставки в конце этого года разворота тренда от сберегательной к потребительской модели в розничном сегменте можно ждать не ранее второго полугодия 2026 года, считают аналитики ВТБ.

Даже в случае плавного снижения ключевой ставки в конце этого года разворота тренда от сберегательной к потребительской модели в розничном сегменте можно ждать не ранее второго полугодия 2026 года, считают аналитики ВТБ. При этом новый рынок будет отличаться от реалий последних лет: с большим вниманием к долговой нагрузке заемщиков и более высокими требованиями к первому взносу. Такой прогноз дал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.В случае перехода ЦБ к смягчению политики во втором полугодии этого года, «кредитного ренессанса», по оценке банка, стоит ожидать не ранее второй половины 2026 года. При этом розничный кредитный рынок будет во многом обновленным. Банки будут внимательнее оценивать долговую нагрузку потенциальных заемщиков, низкий первоначальный взнос станет «экзотикой». На рынке автокредитования будут одобряться меньшие суммы по сравнению с предыдущими годами, что мотивирует заемщиков вносить больше собственных средств при оформлении сделок.«Даже при смягчении монетарной политики возврат к исторически низким ставкам начала 2020-х и доступному кредитованию для широкого круга заемщиков в ближайшие несколько лет маловероятен. Рынку потребуется время на восстановление, а учитывая опыт рекордно долгого периода высокой ключевой ставки, в будущем банки будут более взвешенно подходить к выдаче "дешевых" кредитов на большой срок», - сказал Георгий Горшков.В 2025 году рынок розничного кредитования сократится выше ожиданий. Сейчас банк прогнозирует снижение рынка по итогам года примерно на 30%* - до 8,8 трлн рублей (январский прогноз – 9,1 трлн). Основной объем придется на ипотеку, выдачи составят около 3,8 трлн рублей вместо ожидаемых ранее 3,3 трлн. Сокращение продаж жилищных кредитов по сравнению с 2024 годом составит примерно 20%. Более позитивно оценить сегмент позволило произошедшее снижение стоимости фондирования, смягчение регуляторики ЦБ с марта и увеличение размера субсидии по госпрограммам с февраля. При этом итоговые результаты ипотечных продаж будут во многом зависеть от решений по программам с господдержкой.В автокредитовании сокращение выдач может составить более чем 40% - до 1,3 трлн рублей. Окончательный результат будет зависеть от итоговой позиции регулятора по вводимым с 1 июля макропруденциальным лимитам для залоговых автокредитов и изменений действующего законодательства по обязательному периоду охлаждения с 1 сентября. Продажи кредитов наличными покажут результат на уровне 3,7 трлн рублей (снижение год к году - 35%).В результате существенного "охлаждения” спроса темпы прироста розничного кредитного портфеля значительно замедлятся. Если в 2024 году его объем вырос на 13% – до 39,45 трлн рублей, то по итогам 2025 года рост планируется на 4%, до 41,1 трлн рублей.*прогноз ВТБ на основе данных ЦБ РФ и Frank RG, без учета POS-кредитования.