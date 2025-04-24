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<a href="https://33live.ru/novosti/24-04-2025-evakuirovannyx-zhitelej-kirzhachskogo-rajona-vozvrashhayut-domoj-no-ne-vsex.html" target="_blank">Эвакуированных жителей Киржачского района возвращают домой, но не всех</a> - Что известно о последствиях взрыва в Киржачском районе на данный момент? Губернатор Александр Авдеев отчитался о вечернем заседании оперштаба в соцсетях. По информации на 23 апреля 21:58, в 9 из