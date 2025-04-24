Что известно о последствиях взрыва в Киржачском районе на данный момент? Губернатор Александр Авдеев отчитался о вечернем заседании оперштаба в соцсетях. По информации на 23 апреля 21:58, в 9 из
Что известно о последствиях взрыва в Киржачском районе на данный момент? Губернатор Александр Авдеев отчитался о вечернем заседании оперштаба в соцсетях. По информации на 23 апреля 21:58, в 9 из 42 населенных пунктов вернули газ, среди них: СНТ «Надежда», д. Климово, д. Рязанки, д. Ельцы, д. Дубровка, д. Бельково, д. Василево, д. Перегудово, п. Горка.