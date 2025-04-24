Владимирские гимнасты участвуют в крупном турнире по спортивной гимнастике. Финальные соревнования Кубка России стартовали в Новосибирске в Центре подготовки Евгения Подгорного. Туда

Владимирские гимнасты участвуют в крупном турнире по спортивной гимнастике. Финальные соревнования Кубка России стартовали в Новосибирске в Центре подготовки Евгения Подгорного. Туда съехались около 160 спортсменов из 29 регионов России. Среди участников – ведущие гимнасты страны, а также молодые таланты. 22 апреля прошел финал командных соревнований мужчин. Владимирская команда в составе Алексея Ростова, Кирилла Прокопьева,