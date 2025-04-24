В среду Светлой седмицы в музее-заповеднике «Александровская слобода» прошел концерт XХIV Московского Пасхального фестиваля.

В среду Светлой седмицы в музее-заповеднике «Александровская слобода» прошел концерт XХIV Московского Пасхального фестиваля. В новом сезоне он продолжает радовать зрителей масштабными программами – Симфонической, Звонильной и Хоровой, участниками последней стало на этот раз 19 хоров.«Мы сотрудничаем с Фестивалем уже более двадцати лет и очень гордимся таким партнерством. Ведь благодаря ему наши земляки знакомятся с творчеством лучших духовных хоров мира. В разные годы здесь выступали коллективы из Армении, Болгарии, Прибалтики, Сербии, Швеции, Белоруссии и т.д. Каждый концерт – это высочайший уровень мастерства! Для нас знаменательно, что в этот раз в выступлении прозвучали стихиры Федора Христианина, который обучал распевщиков здесь, в опричной столице» – делится подробностями зам.директора музея-заповедника Лариса Зарайская.В Музее Ивана Грозного публика аплодировала Мужскому старообрядческому хору «Параклит» из Ростова-на-Дону. Певческий коллектив занимается изучением, сохранением и воплощением в жизнь забытых распевов и певческих традиций допетровской Руси. Помимо самостоятельной научной работы, для расшифровки рукописей XVI – XVII вв.​ исполнители привлекают музыковедов и медиевистов. Их творчество очень созвучно с тем «местом силы», в котором состоялся концерт. Ведь именно в Александровской слободе при первом самодержце открылась школа хорового пения, в которой творили лучшие распевщики Иван Нос и Федор Христианин (Крестьянин). И именно Иван Грозный стал инициатором распространения многоголосия в певческой практике России.Рассказывает регент Мужского хора «Параклит» Филипп Севастьянов: «Сегодня под этими сводами прозвучала та музыка, которая атрибутируется 2-й половиной XVI в. Она была создана при непосредственной поддержке и патронаже первого русского самодержца. При нем церковное пение было выведено на государственный уровень. Хор из нескольких сотен распевщиков под руководством Крестьянина участвовал в огромном количестве мероприятий – от патриаршьих приемов и приемов иноземных послов до свадеб. Сегодня на концерте обильно звучало четырехголосное демество, которое было основой таких выступлений. Помимо этого наш хор постарался представить все многообразие певческих стилей того времени – большой и малый знаменный, путевой и демественный распевы, а также образцы раннего русского многоголосия: троестрочное пение и четырехголосное демество. И, конечно, уникальные во всех смыслах, некогда созданные, несомненно, в этих стенах стихиры Федора Крестьянина, новгородского священника, приглашенного Грозным для создания распевов. На концерте прозвучала одна из величайших по наполнению его мелодий – первая евангельская стихира «На гору учеником». Мы очень благодарны руководству Московского Пасхального фестиваля и музея-заповедника за столь редкую возможность выступить здесь».В программе, представленной в музее, прозвучали и светские композиции, вызвавшие не меньший восторг у публики. После концерта зрители тепло благодарили и Хор, и музейщиков за подаренные эмоции по-настоящему Светлой Пасхи.Кстати, все, кому не хватило бесплатных билетов, по традиции могут найти онлайн-трансляцию концерта в соц.сетях музея.