Группа из представителей районной и поселковой администраций, а также МЧС проведет оценку ущерба в Першино, Грибаново и Храпках сегодня, 24 апреля. Порядка 20 сотрудников осмотрят каждый дом,

Группа из представителей районной и поселковой администраций, а также МЧС проведет оценку ущерба в Першино, Грибаново и Храпках сегодня, 24 апреля. Порядка 20 сотрудников осмотрят каждый дом, рассказал Александр Авдеев в своих соцсетях. Потом работа продолжится в других пострадавших населенных пунктах, куда открыт безопасный доступ. На данный момент ограничен въезд в Барсово, деревню Дубки и