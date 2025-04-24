Погорелец из Гусь-Хрустального устроился в палатке рядом со своим бывшим домом, а, вернее, с тем, что от него осталось. Крышу над головой у мужчины забрал страшный пожар, произошедший в ночь на

Погорелец из Гусь-Хрустального устроился в палатке рядом со своим бывшим домом, а, вернее, с тем, что от него осталось. Крышу над головой у мужчины забрал страшный пожар, произошедший в ночь на 18 апреля. Это видео нам прислали неравнодушные зрители. Героя кадров зовут Дмитрий, ему 60 лет. Связаться с ним «Шестому каналу» пока не удалось. Бревенчатое