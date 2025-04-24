Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

Во Владимирской области задержали двух москвичек, 37 и 23 лет, которые использовали необычный способ для краж в детских магазинах.Они оборудовали коляску специальным покрытием, нейтрализующим защитные датчики, и складывали туда похищенную одежду. Младенца в коляске не было. Преступная деятельность велась во Владимире и Чувашии.В апреле во владимирскую полицию поступило заявление от представителя магазина детской одежды о краже товара на сумму более 100 тысяч рублей. Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщает, что при просмотре записей с камер видеонаблюдения было установлено: в день кражи в магазине находились две молодые женщины, одна из которых была с детской коляской.Выбирая одежду в детском отделе, женщины посещали примерочную, где, как позже выяснилось, прятали вещи в пустую коляску. После этого они аккуратно выходили из магазина.В отношении гражданок возбуждено и расследуется уголовное дело о краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ).