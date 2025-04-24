Деньги получат жители зоны ЧС.

Руководство Владимирской области официально определило границы зоны чрезвычайной ситуации в Киржачском районе, что позволяет жителям пострадавших поселений получать компенсации.Как рассказали в администрации района, размер денежной помощи составит 10 000 рублей. Зона ЧС включает населенные пункты Барсово, Мирный, Першино, Храпки, Грибаново, Дубки, Дворищи и Илейкино, а также ряд СНТ. В настоящее время без газоснабжения остаются 37 населённых пунктов, при этом 20 бригад работают над восстановлением объектов.Авдеев отметил, что возвращение . Вечером запланировано заседание оперативного штаба для оценки возможности безопасного восстановления работы предприятий и систем жизнеобеспечения.