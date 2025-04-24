Все они сотрудники ведущих предприятий региона.

Пресс-служба правительства региона сообщает о награждении сотрудников ведущих предприятий Владимирской области области. Среди награждённых - начальник цеха Ковровского механического завода Илья Глазов, удостоенный медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.Кроме того, группа специалистов, включая сотрудников филиала ВПО «Точмаш» и работников Ковровского механического завода, получила медали «За заслуги в освоении атомной энергии».Также за вклад в предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций почётное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации» присвоено Александру Белову. Всего было отмечено 13 человек.Напомним, ранее мы писали, что