Путин подписал новый закон.

С 1 сентября вступают в силу новые правила поступления для выпускников колледжей, техникумов и профучилищ в высшие учебные заведения Владимирской области. Теперь абитуриенты смогут поступать в вузы без сдачи ЕГЭ только на специальности, схожие с уже полученными.Закон, подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным, предполагает справедливое распределение мест в вузах и стимулирование студентов к более осознанному выбору профессии.Ранее возможность поступления без ЕГЭ использовалась также теми, кто менял профессию, что, по мнению депутатов, снижало качество профессиональной подготовки. По статистике, более 40% абитуриентов использовали эту льготу не по профилю.