Прокуратура подала иск о возмещении морального вреда.

В Юрьев-Польском Владимирской области произошло серьезное ДТП, в результате которого 13-летний мальчик на самокате получил тяжелые травмы. Инцидент произошел 31 августа на нерегулируемом пешеходном переходе, где женщина за рулем автомобиля «Форд» не остановилась перед пешеходом.Прокуратура подала иск о возмещении морального вреда на сумму 1 миллион рублей.Водителю предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью. Ему может грозить ей до двух лет лишения свободы.