Серия взрывов на территории воинской части произошла вечером 22 апреля.

В Киржачском районе Владимирской области эвакуированные после взрывов люди возвращаются домой. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев по итогам заседания Оперштаба. В населенных пунктах восстанавливают газоснабжение. Подробности — в материале .Все позади?В пунктах временного размещения на вторую ночь остались только жители поселков Барсово, Дубков, а также СНТ «Дубки», «Мирный» и «Звёздный». Остальные смогли вернуться к себе домой.«В оставленных жителями деревнях и посёлках дежурит полиция. Случаев противоправных действий не зафиксировано. Сформированы восстановительные бригады», — уточнил Авдеев.Сотрудники МЧС Владимирской области ликвидировали возгорания домов, гаражей и травы в населенных пунктах Першино, Звезды, Лесной и Дубки. Взрывотехники Центра «Лидер» и Ногинского спасательного центра работают по заявкам жителей.«Всего в зоне ЧС от МЧС России работают 200 человек, 41 единица техники», — добавили в региональном правительстве.В безопасностиВ районном доме культуры в Киржаче работает единственный пункт сбора гуманитарной помощи. Как уточнили местные власти, до сих пор есть особая потребность в тушенке, крупах и консервах.С 22 часов 23 апреля в Киржачском районе возобновили работу предприятий. Утром 24 апреля открылись школы и детские сады. Ученики смогли вернуться к привычному распорядку дня.В девяти из 42 населенных пунктов и дачных поселков восстановили подачу газа. Открыто движение транспорта по дороге от поселка Фёдоровского до деревни Илейкино, от Киржача улице Добровольского до поворота на деревню Ельцы. Ночью возобновили движение автомобилей по дороге от деревни Песьяне до Аленино.Напомним, что пожар на территории воинской части в Киржачском районе произошел вечером 22 апреля. Возгорание на складе, последовала серия взрывов. Людей эвакуировали из семи населенных пунктов и 12 дачных поселков.Корреспонденты vlad.aif.ru побывали в Киржаче и посетили пункт временного размещения жителей. Подробнее об этом — .