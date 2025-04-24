Один участок дороги остается закрыт в целях безопасности.
В Киржачском районе Владимирской области после детонации боеприпасов открывают дороги для проезда машин. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в своих соцсетях.
Движение по дороге от п. Фёдоровского до д. Илейкино, от Киржач, ул. Добровольского до поворот на д. Ельцы возобновлено. Дорога от д. Песьяне до д. Аленино будет открыта сегодня с 00:00. В настоящий момент ради безопасности остаётся закрытым участок дороги Киржач–Дубки от перекрестка Першино–Барсово до а/д А-108.
Подробнее о произошедшем ЧП можно узнать