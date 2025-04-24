Один участок дороги остается закрыт в целях безопасности.

В Киржачском районе Владимирской области после детонации боеприпасов открывают дороги для проезда машин. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в своих соцсетях.Движение по дороге от п. Фёдоровского до д. Илейкино, от Киржач, ул. Добровольского до поворот на д. Ельцы возобновлено. Дорога от д. Песьяне до д. Аленино будет открыта сегодня с 00:00. В настоящий момент ради безопасности остаётся закрытым участок дороги Киржач–Дубки от перекрестка Першино–Барсово до а/д А-108.Подробнее о произошедшем ЧП можно узнать