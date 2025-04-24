Мощный взрыв на складе боеприпасов в воинской части в Киржачском районе повлек за собой пожары. Как сообщили в правительстве области вчера, 23 апреля, в 22:25, в борьбе с огнем задействована

Мощный взрыв на складе боеприпасов в воинской части в Киржачском районе повлек за собой пожары. Как сообщили в правительстве области вчера, 23 апреля, в 22:25, в борьбе с огнем задействована передовая техника Минобороны России. Очаг возгорания тушили с помощью Ил-76 – это самый большой отечественный пожарный самолет. Из поста в группе правительства области ВК (23