Этим займутся 20 специалистов в поселках Першино, Грибаново и Храпках.

В Киржачском районе Владимирской области проводят оценку ущерба после взрывов, сообщает губернатор Авдеев. Этим займутся 20 специалистов в поселках Першино, Грибаново и Храпках.Глава региона заверил,что оценщики зайдут в каждый дом. Далее они продолжат работу в других пострадавших населённых пунктах, куда уже можно безопасно проехать. В настоящее время въезд закрыт в Барсово, д. Дубки и СНТ «Дубки».Подробнее о ЧП можно узнать