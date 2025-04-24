В Муроме произошло ДТП с юным мотоциклистом. Авария попала на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как легковушка сбивает подростка на двухколесном транспорте, от удара мальчик делает

В Муроме произошло ДТП с юным мотоциклистом. Авария попала на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как легковушка сбивает подростка на двухколесном транспорте, от удара мальчик делает несколько кувырков, перелетает через машину и приземляется на проезжую часть. По информации УМВД области, авария произошла вчера, 23 апреля, около трех часов дня на улице Московской. 38-летний водитель автомобиля